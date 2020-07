Ook Wilfred Genee lijkt zich neer te leggen bij einde VI

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp liggen zeker niet op één lijn. Donderdag kwamen de heren van Veronica Inside bijeen om te praten over de toekomst van de voetbalshow. Hoewel Derksen en Van der Gijp niet meer boos zijn op de presentator, blijven ze beweren dat het programma én zij niet meer geloofwaardig zouden zijn als ze als drietal verdergaan. Genee wilde na afloop van het overleg weinig kwijt.

De heren kunnen nog lachen met elkaar, maar een samenwerking in hetzelfde format lijkt uitgesloten. Het trio had van 15.00 tot 18.00 uur een kamer in Hotel Van der Valk in Zwolle geboekt, maar ze kwamen al na vijf kwartier naar buiten. "We hebben lang met elkaar gesproken en we gaan morgen verder praten met de directie". zegt Genee tegenover RTL Boulevard. Volgens het Algemeen Dagblad wil Genee graag verder, Van der Gijp twijfelt ernstig, terwijl Derksen het niet meer ziet zitten.

Racismedebat houdt aan: 'Hypocriet is dat zij straks als eerste in Qatar zitten'

Genee zegt dat men eerst moet praten met Talpa voordat hij iets kan zeggen over de toekomst van het programma. "De directie heeft ons juist de kans gegeven om met z'n drieën te praten. En morgen gaan we weer verder praten. Morgen is er meer duidelijkheid. Het belangrijkste is dat we met elkaar hebben gesproken en meer kan ik er ook niet over zeggen."

Van der Gijp herhaalt tegenover RTL Boulevard dat een vervolg van het programma moeilijk wordt gezien zijn standpunt en de mening van Derksen. "Volgens mij zijn we er wel uit. We moeten alleen morgen nog even kijken hoe de directie daar tegen aankijkt, die waren er vandaag niet bij. Het is gewoon moeilijk, anders waren we er nu wel uit geweest. Je komt er gewoon niet uit."