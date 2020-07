Aké zit ander transferdoelwit niet in de weg

Jürgen Klopp heeft zijn oog laten vallen op Bournemouth-verdediger Lloyd Kelly. De manager van Liverpool is op zoek naar extra opties na het vertrek van Dejan Lovren en ziet wel wat in de jonge linksback, die ook centraal uit de voeten kan. (Daily Express)

Sevilla gaat mogelijk zakendoen met FC Porto deze zomer. De LaLiga-club is gecharmeerd van middenvelder Jesús Corona, die tot medio 2022 vastligt in Portugal. (A Bola)

De naderende overstap van de Nederlandse verdediger heeft geen invloed op de interesse van de Engelse grootmacht in Kalidou Koulibaly van Napoli.

(The Athletic)