Einde Veronica Inside is nabij na opvallend kort overleg

Het definitieve einde van Veronica Inside is nabij, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het overleg tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp donderdagmiddag heeft niet tot een doorstart geleid, zo klinkt het. De kamer in Hotel Van der Valk in Zwolle was geboekt van 15.00 tot 18.00 uur, maar na vijf kwartier kwamen de hoofdrolspelers al naar buiten.

Ze waren geen steek opgeschoten, zo concludeert de krant. Vrijdag praat het trio verder met de directie van Talpa, maar die hoeft niet te rekenen op een hereniging van de heren aan tafel. Genee wil graag verder, Van der Gijp twijfelt ernstig, maar Derksen ziet het niet meer zitten. Zowel Van der Gijp als Derksen twijfelt over de geloofwaardigheid van het programma als het trio met elkaar doorgaat. Volgens het dagblad valt de breuk niet meer te lijmen.

In de contracten van de heren staat naar verluidt dat als één van de drie opstapt, Talpa-baas John de Mol de show kan opheffen. Overigens kan de mediatycoon in dat geval ook een vervanger aanstellen, maar die kans lijkt klein, getuige de woorden van Van der Gijp na het overleg. "Voor zeventig, tachtig procent van het Nederlandse publiek hoeft het niet meer."

"Het blijft moeilijk", vervolgt Van der Gijp. "Als we hadden besloten verder te gaan met z'n drieën, dan hadden we dat nu wel gezegd. Maar we komen er niet uit. Het is de normaalste zaak van de wereld dat de directie ook zijn zegje doet. Zij hebben gezegd: slaap er nog een nachtje over, morgen praten we. Het lastigste is: ik heb niet het idee dat het ooit weer normaal wordt."