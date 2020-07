Ajax strikt ‘sensatie’ en heeft goud in handen: ‘Ze kijken hun ogen uit’

Ajax heeft deze week Antony op de training verwelkomd. De van São Paulo overgenomen aanvaller maakt veel indruk in zijn eerste dagen in Amsterdam, weet Mike Verweij. De Ajax-watcher vertelt in een video op de site van De Telegraaf dat de aankoop van minimaal 15,75 en maximaal 21,75 miljoen euro de beleidsbepalers bij Ajax nu al laat glunderen.

"Hij is de vervanger van Hakim Ziyech, die voor maximaal 44 miljoen euro naar Chelsea is gegaan. De eerste geluiden vanaf De Toekomst zijn sensationeel. Het is een jongen die al twee dagen heeft meegetraind met Jong Ajax. Panna's, aka's, passeerbewegingen: iedereen kijkt zijn ogen uit. Na twee dagen zijn ze er al zeker van dat het een sensatie kan worden", aldus de journalist.

EERSTE TRAINING ANTONY | From Sao Paulo to Amsterdam

Naast Antony heeft Ajax negen miljoen euro betaald voor aanvallende middenvelder annex spits Mohammed Kudus, die overkomt van FC Nordsjaelland. "Hij zal wat meer tijd nodig hebben om te overtuigen, denk ik. Ook een talentvolle jongen, maar hij wordt niet in dezelfde buitencategorie geschaard als Antony. Maar dit is een jongen waar ze veel potentie in zien voor de toekomst."

Verweij vindt het niet gek dat Ajax in coronatijd veel geld uitgeeft en wijst naar de hoge transfersom van Ziyech. "Ziyech heeft maximaal 44 miljoen opgeleverd, Antony kost maximaal 21,75 en Kudus kost 9 miljoen. Dat is nog steeds een positief transferresultaat. Een club moet altijd vrij blijven om te investeren. En Ajax haalt meer binnen dan dat er uitgegeven wordt."