Megadeal van honderden miljoenen klapt in Engeland

De overname van Newcastle United door een consortium gaat niet door. Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië leek samen met Amanda Staveley en de steenrijke gebroeders Reuben tachtig procent van de aandelen in handen krijgen voor een slordige 340 miljoen euro, maar nu laat men weten dat de overname niet doorgaat.

"Met ontzettend veel waardering voor Newcastle United in het achterhoofd zijn wij tot de conclusie gekomen dat het beter is om de interesse in de club definitief te beëindigen", zo valt te lezen in het persbericht van het consortium. "Dat doen we overigens wel met heel veel tegenzin. We waren namelijk zeer enthousiast over de investeringen die we wilden doen in de geweldige stad Newcastle en waren er tevens van overtuigd dat we Newcastle United naar een hoger niveau konden tillen. Een overeenkomst tussen alle betrokken partijen bleek echter niet mogelijk te zijn."

In april werd wereldkundig gemaakt dat de huidige eigenaar Mike Ashley dicht bij een akkoord was met de investeringsgroep uit Saudi-Arabië. Kroonprins Mohammed bin Salman was de grote roerganger van het project en de schatrijke zakenman had naar verluidt grootse plannen met Newcastle United op de transfermarkt. Er ontstond enthousiasme onder de supporters van the Magpies, maar de geplande overname stuitte tevens op de nodige weerstand.

Amnesty International wees de Premier League op de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, terwijl ook de dood van de journalist Jamal Khashoggi in 2018 naar voren werd gebracht. Laatstgenoemde werd in het Saudische consulaat in Istanbul om het leven gebracht. Er werd daarna al snel met de beschuldigende vinger naar Mohammed bin Salman gewezen, al is de kroonprins nooit veroordeeld voor de moord. Daarnaast was er ophef over piratenzender beoutQ, dat al enige jaren op illegale wijze Premier League-duels uitzendt. Satellietprovider Arabsat, de drijvende kracht achter de zender, is eigendom van de Saudische staat.