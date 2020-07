Andrea Pirlo keert bij oude liefde terug in de voetballerij

Andrea Pirlo keert per direct terug in de Italiaanse voetbalwereld. Juventus meldt donderdag namelijk dat de in 2017 afgezwaaide middenvelder met ingang van komend seizoen de trainer is van het Onder-23-elftal van La Vecchia Signora. Pirlo stond in het verleden vier seizoenen onder contract bij de grootmacht uit Turijn.

"Een nieuwe uitdaging lonkt voor Pirlo, eentje die de supporters van Juventus alleen maar blij kan maken. Welkom terug, trainer Pirlo!", zo valt onder meer te lezen in het door de Italiaanse kampioen uitgebrachte persbericht. De inmiddels 41-jarige oud-spelmaker beleefde als speler vele successen met Juventus. Zijn prijzenkast werd aangevuld met vier landstitels, een beker en twee Supercups. In 2015 kwam de samenwerking tussen beide partijen ten einde.

Na de glorieperiode bij Juventus volgden nog twee seizoenen in dienst van New York City FC in de Major League Soccer, waarna Pirlo in 2017 definitief een punt zette achter zijn loopbaan. De wereldkampioen van 2006 kwam verder uit voor Brescia, Internazionale, Reggina en AC Milan.