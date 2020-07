Verweij verklapt meest begeerde Ajacieden én doorverkooppercentage

Joël Veltman heeft na negentien jaar afscheid genomen van Ajax en gaat voor een avontuur bij Brighton & Hove Albion. De 28-jarige verdediger zal vast niet de enige speler zijn die de Amsterdammers verlaat deze zomer, stelt Mike Verweij. In een video op de site van De Telegraaf zegt de Ajax-watcher dat er veel interesse is in Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek.

"Er wordt het hardst getrokken aan Tagliafico en Van de Beek. Ajax is bereid mee te werken met deze transfers. Er is veel belangstelling, maar er wordt nog niet doorgebeten", zegt Verweij, die ook duidelijkheid geeft over de transfersom van Veltman. Beide clubs deden geen uitspraak over de transfersom, maar The Argus meldde een bedrag van een miljoen euro. Verweij bevestigt de hoogte van de som en geeft aan dat er een doorverkooppercentage is bedongen door Ajax.

De prachtige afscheidsvideo van Ajax voor Joël Veltman

"Het is een minimale vergoeding. Dat is heel goed uitonderhandeld door zijn zaakwaarnemer Michael Jansen, de zoon van Rob Jansen. Maar het is ook een mooi gebaar van Ajax naar Veltman toe. Ajax heeft het standpunt dat ze spelers die loyaal zijn goed behandelen. Brighton hoefde maar een miljoen over te maken en Ajax heeft een percentage van de doorverkoop", aldus Verweij, die Veltman de transfer gunt.

"Een jongen van de club, negentien jaar speler van Ajax. Hij had al eerder de kans gehad een mooie transfer te maken, daar staken Erik ten Hag en Marc Overmars toen een stokje voor. Wat ook wel opvallend is, is dat Brighton voor de derde keer terug is gekomen voor Veltman. Drie keer is in dit geval dus scheepsrecht. Toen hij vorig jaar niet weg mocht, zat hij wel even in zak en as. Hij raapte de moed bijeen en ging toch vrolijk verder. Nu is zijn droom werkelijkheid geworden."