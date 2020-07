‘Chelsea kan Aké-deal Manchester City laten klappen door afspraak uit 2017’

Bournemouth heeft een bod van tussen de 43 en 45 miljoen euro van Manchester City op Nathan Aké geaccepteerd, zo wist onder meer de BBC donderdag te melden. Het is echter nog onzeker of de Nederlandse verdediger daadwerkelijk overstapt naar de nummer twee in de Premier League van afgelopen seizoen. talkSPORT meldt namelijk dat Chelsea, de voormalige werkgever van Aké, nog voor roet in het eten kan zorgen. De Londenaren hebben de eerste aankoopoptie op de begeerde mandekker.

Als Chelsea het bod van maximaal 45 miljoen euro weet te evenaren in de komende periode, dan is Bournemouth naar verluidt verplicht om Aké met een afvaardiging van the Blues te laten praten. Tevens krijgt Chelsea de gelegenheid om met een beter voorstel dan Manchester City te komen. Deze afspraak is in 2017 gemaakt toen de international van het Nederlands elftal voor 23 miljoen euro definitief overstapte richting Bournemouth.

Volgens verschillende Engelse media is manager Frank Lampard gecharmeerd van Aké, die dus een verleden heeft op Stamford Bridge. Het is echter nog onduidelijk of de FA Cup-finalist de aanbieding van Manchester City wenst te overtreffen. Blijft een bod van 45 miljoen euro uit, dan is het zo goed als zeker dat Aké richting Manchester verhuist. De verwachting is dat de voormalig Feyenoorder binnen enkele dagen een akkoord bereikt met de club van manager Josep Guardiola, mits Chelsea niet voor nieuwe ontwikkelingen zorgt.

De Spaanse oefenmeester is al een behoorlijke poos bezig met de invulling van de verdediging voor komend seizoen. Kalidou Koulibaly staat volgens berichtgeving in Engeland ook op zijn lijstje, maar de vermeende transfersom van circa honderd miljoen euro van de Napoli-verdediger lijkt een struikelblok. De veel goedkopere Aké is daarentegen wél een realistisch transfertarget voor Guardiola.