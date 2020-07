Onzekerheid heerst over extra geld na transfer van Joël Veltman

Joël Veltman heeft Ajax ingeruild voor Brighton & Hove Albion. Beide clubs hebben geen uitspraken gedaan over de transfersom van de 28-jarige verdediger, maar volgens The Argus gaat het om een bedrag van een miljoen euro. VV IJmuiden, de club waar Veltman van 1999 tot 2001 speelde, hoopt stiekem nog op een financiële vergoeding.

Of die vergoeding er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, zegt voorzitter Michel Spierenburg tegenover NH Sport. "We moeten nog even goed uitzoeken wat dit precies voor ons betekent. Het kan zomaar zijn dat we niets krijgen, maar misschien krijgen we nog wel ergens een bepaald percentage over. Dat is zeker in deze tijden zeer welkom. Ik denk dat wij het afgelopen jaar, met onze negenhonderd leden, wel tussen de zeventig- en negentigduizend euro zijn misgelopen."

Veltman heeft altijd contact gehouden met mensen bij VV IJmuiden. Zo heeft hij zijn eerste shirt van het Nederlands elftal aan de vereniging geschonken. "Die hangt in de kantine. We hebben wel contact met hem gehouden, want het is wel een jongen die echt uit de buurt komt", aldus Spierenburg, die trots is op Veltman. "We hebben hem gevolgd en hebben dan toch met iets meer aandacht naar Ajax en Oranje gekeken de laatste jaren. Dat is gewoon leuk om mee te maken."

De voorzitter zegt dat Veltman dankzij een combinatie van talent en mentaliteit op het hoogste niveau heeft kunnen acteren. "Hij is best wel verguisd door bepaalde journalisten, maar iedere trainer koos onvoorwaardelijk voor hem. Of het nou Erik ten Hag, Frank de Boer of Peter Bosz was; hij stond altijd in de basis. Dat soort mensen hebben er toch net iets meer kijk op dan anderen, denk ik dan."