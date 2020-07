FIFA-baas Infantino aangeklaagd vanwege geheime ontmoeting uit 2017

De openbaar aanklager van Zwitserland begint een strafrechterlijk onderzoek naar FIFA-president Gianni Infantino, zo melden verschillende buitenlandse media, waaronder The Independent, donderdag. De speciaal aangestelde topfunctionaris gaat een veelbesproken ontmoeting tussen Infantino en de vorige week opgestapte Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber tegen het licht houden, zo klinkt het.

Het gaat om een vergadering tussen het tweetal uit 2017. Een rechter in Zwitserland oordeelde vorige week dat Lauber de ontmoeting met Infantino heeft proberen te verdoezelen en dat hij tevens hierover gelogen heeft tegen zijn meerderen. Een pikante beschuldiging, want het kantoor van Lauber onderzocht drie jaar geleden juist corruptie binnen het bestuur van de FIFA. Infantino op zijn beurt wordt verweten dat hij medewerkers van Lauber ertoe heeft aangezet om hun positie te misbruiken. De FIFA-preses moet rekening houden met een schorsing van negentig dagen.

De autoriteit in Zwitserland verantwoordelijk voor het werk van de aanklagers meldt donderdag dat speciaal aanklager Stefan Keller aanwijzingen heeft gevonden dat bij de meeting tussen Infantino en Lauber de wet is overtreden. Beide heren hebben al laten weten dat ze in hun optiek niets fout hebben gedaan. De FIFA heeft nog geen officieel persbericht naar buiten gebracht aangaande de aanklacht tegen de Zwitserse preses, die in 2015 het stokje overnam van Sepp Blatter.