Chaos compleet in België: uitspraak rechter brengt seizoensstart in gevaar

De start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League, die voor volgende week gepland staat, is serieus in gevaar. Het afgelopen seizoen gedegradeerde Waasland-Beveren is door de rechter donderdag namelijk in het gelijk gesteld, waardoor de start van de jaargang 2020/21 op losse schroeven lijkt te staan. De gang naar de rechter werd gemaakt nadat de club vanwege het stilleggen van de competitie afdaalde naar het tweede niveau.

Het seizoen 2019/20 in de Jupiler Pro League werd vanwege de coronacrisis na 29 speelronden definitief geschrapt, op het moment dat Waasland-Beveren de zestiende en laatste plaats in de rangschikking bezette. De daaropvolgende degradatie is vanwege de uitspraak van de rechter niet meer aan de orde. Men dient gewoon op het hoogste niveau aan het nieuwe seizoen te beginnen, zo klinkt het. De competitieorganisator is verplicht om Waasland-Beveren op te nemen in het speelschema voor komend seizoen.

Gebeurt dat echter niet, dan volgt een dwangsom. Waasland-Beveren eist voor elke wedstrijd dat het niet mag deelnemen in de Jupiler Pro League een bedrag van vijf miljoen euro, al is het nog niet zeker dat deze maatregel daadwerkelijk in werking treedt. Voorzitter Dirk Huyck laat in ieder geval een positief geluid horen. "Wij zijn uiteraard blij met deze uitspraak", stelt de bestuurder op de clubsite. "We hebben altijd gezegd dat het niet eerlijk is dat de Pro League, onze belangenvereniging, beslist over het lot van een club. Ik hoop nu dat er loyaliteit en solidariteit ontstaat tussen de clubs om op de Algemene Vergadering een goede en juiste beslissing te nemen."

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) oordeelde eerder al dat de degradatie van Waasland-Beveren onrechtmatig is. Desondanks bleef de Pro League bij zijn standpunt, waardoor een rechtszaak volgde. Vrijdag 31 juli wordt door de Belgische clubs gestemd over de opzet van de competitie voor aankomend seizoen. Men wil met zestien clubs starten en deelname van Waasland-Beveren is nog steeds niet gewenst. De jaargang 2020/21 zou in het tweede weekeinde van augustus in gang moeten worden gebracht.