Zaakwaarnemer Özil licht tipje van sluier op: ‘Die kans is 90 procent’

De toekomst van Mesut Özil lijkt ongewis, daar de 31-jarige aanvallende middenvelder bij Arsenal niet langer voorkomt in de plannen van manager Mikel Arteta. Over de toekomst van de spelmaker wordt dan ook volop gespeculeerd. Diens zaakwaarnemer Erkut Sogut verwacht ondanks het gebrek aan speeltijd niet dat Özil in deze transferperiode alsnog van club wisselt.

"Hij beschikt nog gewoon over een contract bij Arsenal er er is in de tussentijd niets veranderd. Mesut blijft dus gewoon bij Arsenal", zo benadrukt Sogut in een interview met het Turkse medium Fanatik. Volgens de belangenbehartiger van de routinier, wiens verbintenis bij the Gunners nog een seizoen doorloopt, zit contractverlenging in Noord-Londen er hoogstwaarschijnlijk niet in. "De kans dat hij Arsenal in 2021 verlaat is negentig procent. Gaat hij dan verder in Azië, de Verenigde Staten of Turkije? Ja, die kans is aanwezig."

Özil werd in 2013 door Arsenal overgenomen van Real Madrid en met name onder toenmalig manager Arsène Wenger was de creatieve middenvelder jarenlang een vaste waarde. In de beginfase van diens opvolger Unai Emery speelde hij ook nog geregeld. Aan het begin van het seizoen kwam daar verandering in, omdat Emery zich naar verluidt stoorde aan de onprofessionele instelling van Özil. Arteta maakte voor de coronacrisis nog gebruik van de spelmaker, maar sinds de hervatting vervult de middenvelder nog slechts een bijrol.

Fenerbahçe leek enkele maanden geleden in de markt te zijn voor Özil, al kwam een definitieve deal met de Turkse topclub nooit van de grond. De reservespeler drukt met een weeksalaris van bijna 400.000 euro behoorlijk op de begroting van de FA Cup-finalist, waardoor een tussentijds vertrek Arsenal niet slecht lijkt uit te komen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het echter onwaarschijnlijk dat er op korte termijn een miljoenenbod voor Özil binnenkomt in het Emirates Stadium.