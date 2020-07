Derksen onthult ultimatum VI en draagt ‘heel simpele’ oplossing aan

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee komen donderdag samen om te praten over een eventueel vervolg van Veronica Inside met het trio aan dezelfde tafel. De analisten lieten eerder weten niet meer met de presentator in hetzelfde format te willen werken. De laatste dagen leek zowel Derksen als Van der Gijp bij te draaien en weer open te staan voor een samenwerking, maar eerstgenoemde analist benadrukt dat hij niet van standpunt is veranderd.

Het trio moet uiterlijk vrijdag bij Talpa met een oplossing komen voor de onderlinge vertrouwensbreuk, zo geeft Derksen aan in gesprek met De Telegraaf. "Voor mij is het heel simpel", zegt Derksen. "Om mij nog aan tafel te krijgen, moeten ze Wilfred Genee vervangen door Hélène Hendriks. Dan gaan René van der Gijp en ik er zometeen weer lachend zitten. Maar ik geloof niet dat Talpa die oplossing ziet zitten."

Racismedebat houdt aan: 'Hypocriet is dat zij straks als eerste in Qatar zitten'

Genee stelde zich tijdens de racisme-uitzending van Veronica Inside van 22 juni hard op ten opzichte van Derksen, die vanwege een 'slechte grap' over rapper Akwasi en Zwarte Piet onder vuur kwam te liggen. Derksen en Van der Gijp voelden zich belazerd door Genee. "Wilfred heeft zich gek laten maken door die Eus (Özcan Akyol, red.), die in de week voor de uitzending nog zei dat alle kijkers van Veronica Inside tokkies en PVV'ers zijn. Dat vind ik een heel bijzondere adviseur."

Derksen heeft weinig vertrouwen in een positieve uitkomst van het gesprek. "Mijn boosheid is weliswaar gezakt, maar mijn standpunt is niet veranderd. Ik vind nog steeds dat Wilfred het programma opgeblazen heeft", aldus de oud-voetballer, die verbaasd is dat Talpa-baas John de Mol zich nog niet met de kwestie heeft bemoeid. "Hij zal wel denken: Die mannen hebben vaker ruzie gehad, dit waait wel over. Maar dit waait niet over. We zitten alleen wel met een probleem: als John het programma per se met ons alle drie wil houden, dan moeten we gewoon door. We hebben namelijk wel een contract."