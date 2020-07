Zeer uiteenlopende reacties op ‘schilderachtig’ nieuw thuisshirt Juventus

Juventus heeft donderdag het thuisshirt voor het seizoen 2020/21 officieel gepresenteerd. Het tricot met de witte en zwarte banen wordt vervangen door het traditionele en voor velen herkenbare shirt met de witte en zwarte strepen. De Juventus-leiding benadrukt in het persbericht dat hiermee 'het DNA van de club wordt gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd een nieuwe periode wordt ingeluid'.

Het nieuwe thuisshirt van de Italiaanse kampioen is ontworpen in samenspraak met kledingsponsor Adidas. "Met de witte en zwarte strepen wordt de clubtraditie in ere gehouden", zo wordt verder aangegeven in het statement van La Vecchia Signora. "Aan dit shirt zit echter ook een modern tintje. Met een verwijzing naar eigentijdse kunst worden de strepen voorgesteld als één simpele penseelstreek op het shirt en de mouwen, waardoor het ontwerp een nieuw en attractief ontwerp vormt." Onder meer Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala tonen het nieuwe shirt op de social media-kanalen van Juventus.

Ready to paint football ??



La nostra nuova Home Jersey. Tua subito ? https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead pic.twitter.com/C5wS8qRUB1 — JuventusFC (#Stron9er ??????????????????) (@juventusfc) July 30, 2020

Op de sociale media zijn de reacties op het nieuwe thuisshirt van Juventus zeer wisselend. Sommige supporters vinden het ontwerp van Adidas zeer mooi en vernieuwend, maar er klinken ook geluiden dat het bestuur van de grootmacht uit Turijn de plank heeft misgeslagen. Veel mensen zijn ook niet blij met het feit dat Juventus een dag na de 2-0 zeperd tegen Cagliari naar buiten brengt.