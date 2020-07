Bournemouth accepteert fors bod: Aké hard op weg naar Engelse top

Bournemouth heeft het bod van 43 tot 45 miljoen euro van Manchester City op Nathan Aké geaccepteerd, zo meldt zowel de BBC, The Guardian als de Daily Mail. De verdediger moet nu nog een persoonlijk akkoord weten te bereiken met the Citizens. De verwachting is dat in de komende dagen de transfer helemaal rond is.

Manager Josep Guardiola is zeer gecharmeerd van Aké, zo klinkt het, en ondanks de degradatie van Bournemouth uit de Premier League wordt de centrumverdediger goed genoeg bevonden door de Spaanse keuzeheer. De Oranje-international werd onlangs nog genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United, nadat hij na het duel op Old Trafford (5-2) een onderonsje had met manager Ole Gunnar Solskjaer. Het is echter buurman Manchester City dat Aké weet aan te trekken.

Guardiola is al langer op zoek naar defensieve versterkingen, daar de defensie van Manchester City afgelopen seizoen een niet altijd even zekere indruk maakte. Veel kritiek was er met name op het spel van John Stones. Daarnaast is Aymeric Laporte blessuregevoelig gebleken. Guardiola zat naar verluidt ook lange tijd achter Kalidou Koulibaly aan, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Napoli meewerkt aan een transfer. Manchester City is naast Aké ook bezig met het binnenhalen van Ferran Torres. Met de deal voor de van Valencia afkomstige vleugelaanvaller is een bedrag van 23 miljoen euro gemoeid.

De door ADO Den Haag en Feyenoord opgeleide Aké zette bij Chelsea zijn eerste stappen in het Engelse voetbal. The Blues verhuurden hem tussentijds aan Reading en Watford en Bournemouth. Na zijn verhuurperiode bij laatstgenoemde club keerde de mandekker terug op Stamford Bridge, al bleek een definitieve doorbraak in West-Londen er niet in te zitten. Bournemouth legde in 2017 een recordbedrag van bijna 23 miljoen euro neer voor zijn komst. De verbintenis van Aké bij de degradant loopt nog twee seizoenen door.