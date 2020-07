‘Suárez hakt knoop door en weet waar hij komend seizoen speelt’

Luis Suárez gaat deze zomer geen overstap maken naar de Major League Soccer. Mundo Deportivo pakte woensdag uit met het bericht dat de 33-jarige aanvaller van Barcelona een 'serieuze aanbieding' van het Inter Miami van mede-eigenaar David Beckham op zak zou hebben. Volgens Sport ligt een rappe transfer echter niet in het verschiet.

De Catalaanse sportkrant meldt op basis van diverse bronnen dat er zeker interesse is van verschillende clubs uit de MLS, maar dat de Uruguayaan nog geen officiële aanbieding heeft gekregen. Bovendien heeft de voormalig spits van FC Groningen, Ajax en Liverpool de intentie om nog bij Barcelona te blijven. Hij heeft geen haast om het Camp Nou op korte termijn te verlaten, zo klinkt het.

Suárez liet eerder weten gecharmeerd te zijn van de MLS, maar hij zal volgens Sport in de komende periode dus geen overstap maken naar de Noord-Amerikaanse competitie. Suárez speelt sinds medio 2014 voor de Catalanen en kwam tot op heden tot 281 wedstrijden, waarin de routinier goed was voor 196 doelpunten en 109 assists.

De aanvaller ligt momenteel tot volgend jaar zomer vast bij de nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen. Suárez heeft echter een clausule in zijn contract staan die een langere samenwerking mogelijk maakt. Als hij aankomend seizoen in minstens zestig procent van de wedstrijden van Barcelona in actie komt, wordt zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd.