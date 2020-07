Profclubs in Nederland mogen meer wissels gaan doorvoeren

Clubs in het Nederlandse betaald voetbal mogen in het seizoen 2020/21 per wedstrijd vijf wissels doorvoeren, zo meldt de KNVB. Dat geldt voor de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de play-offs om Europees voetbal en om promotie/degradatie en de TOTO KNVB Beker. Met dit besluit gaat het bestuur betaald voetbal van de KNVB mee met de tijdelijke wijziging van de spelregels door de internationale spelregelcommissie (IFAB) om spelers tijdens het drukke voetbalseizoen te ontlasten.

De IFAB voerde deze tijdelijke wijziging in eerste instantie door om de gezondheid van spelers te waarborgen in de competities die het seizoen 2019/20 vanwege de coronapandemie deze zomer uit moesten spelen. Vanwege de warme weersomstandigheden en de vele wedstrijden kort op elkaar besloot de IFAB om teams de mogelijkheid te bieden om vijf wissels toe te passen.

Na een evaluatie en analyse van de impact van de coronapandemie op het voetbal in aanloop naar het seizoen 2020/21 besloot de IFAB om de mogelijkheid tot vijf wissels te verlengen voor de competities die lopen tot en met juli 2021. Reden daarvoor is de korte voorbereidingstijd op het nieuwe seizoen en de korte tijdspanne waarin de competities dienen te worden afgewerkt. De IFAB liet de keuze om komend seizoen vijf wissels toe te staan aan de nationale bonden.

Hoe werkt het tijdens reguliere wedstrijden?

Tijdens de wedstrijd mag elk team maximaal vijf spelers wisselen. Voor die vijf wissels mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt. Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld.

Hoe werkt het in wedstrijden waar wordt verlengd?

Bij een verlenging mag elk team één extra speler wisselen, ook als het maximum van vijf al is bereikt. Bij een verlenging krijgt elk team één extra wisselmoment, ook als het maximum van drie wisselmomenten al is bereikt. Naast het extra wisselmoment mag ook voor aanvang van de verlenging en in de rust van de verlenging worden gewisseld. Als een team tijdens de wedstrijd het maximum van vijf wissels en/of drie wisselmomenten niet heeft gebruikt, mogen die gebruikt worden tijdens de verlenging.