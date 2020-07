‘Bayern München laat oog na komst Leroy Sané ook vallen op topscorer Ligue 1’

Bayern München verzekerde zich eerder al van de komst van Leroy Sané voor aankomend seizoen en daar blijft het mogelijk niet bij wat betreft versterkingen van de aanval. Nice-Matin weet donderdag te melden dat der Rekordmeister eveneens gecharmeerd is van AS Monaco-topschutter Wissam Ben Yedder.

De 29-jarige aanvaller is pas sinds vorig jaar actief in het prinsdom. Monaco betaalde destijds veertig miljoen euro om de achtvoudig international van Frankrijk los te weken bij Sevilla en Ben Yedder heeft in zijn eerste seizoen bij les Rouge et Blanc een uitstekende indruk achtergelaten. Met achttien doelpunten was hij in het afgelopen seizoen zelfs, samen met Kylian Mbappé, topscorer van de Ligue 1.

Of Bayern inderdaad bereid is om ver te gaan voor de komst van Ben Yedder is overigens afwachten. De aanvaller tekende bij zijn entree in het Stade Louis II een vijfjarig contract en voor Monaco lijken er weinig redenen te zijn om snel weer afscheid te willen nemen van de aanvaller. De nummer negen van het afgelopen seizoen in Frankrijk wil dan ook minstens de veertig miljoen terugzien die vorig jaar voor Ben Yedder betaald werd.

Bayern zou in de Fransman een ideale speler zien om Robert Lewandowski te ondersteunen. Voor de vleugels kan trainer Hansi Flick verder al beschikken over Sané, Kingsley Coman en Serge Gnabry. Voorin lopen verder onder ook Thomas Müller, Joshua Zirkzee en Jann-Fiete Arp rond als opties.