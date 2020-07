‘Veltman liet Champions League-deelnemers schieten voor Premier League’

Ajax maakte woensdagavond wereldkundig dat Joël Veltman de overstap naar Brighton & Hove Albion maakt. De 28-jarige verdediger was vorig jaar al dicht bij een transfer naar West Ham United en had de Premier League nog altijd in het hoofd. Freek Jansen, Ajax-watcher voor Voetbal International, vertelt in de Pantelic Podcast dat Atalanta en Olympique Lyon ook concreet in de markt waren voor Veltman.

“Brighton volgde Veltman al drie jaar. Hij is toch wel populair geweest, hij was het doelwit in de afgelopen weken”, geeft Jansen te kennen. Veltman zag een jaar geleden een overstap naar West Ham United afketsen en had zijn zinnen gezet op een avontuur in de Premier League. Daar liet de verdediger volgens Jansen zelfs twee clubs die nu nog actief zijn in de Champions League voor schieten. “Atalanta was heel concreet, Olympique Lyon was heel concreet. Maar Veltman heeft die Premier League in zijn hoofd gehad. Daar wilde hij naartoe.”

“Hij wordt echt als rechtsback gehaald, maar ze spelen ook vaak met drie verdedigers”, zo luidt de conclusie over het perspectief van Veltman bij Brighton, dat afgelopen seizoen als vijftiende eindigde in de Premier League. Veltman wordt in Engeland ploeggenoot van Davy Pröpper en gaat spelen met rugnummer 34, een eerbetoon aan Abdelhak Nouri. “Ik denk dat iedereen het hem gunt, hij had nog een eenjarig contract en Ajax heeft ook niet echt tegengesputterd. Die afspraken lagen er.”

Volgens the Argus tellen the Seagulls slechts een miljoen euro neer voor Veltman, een bedrag dat was opgenomen in zijn tot medio 2021 lopende contract bij Ajax. De verdediger, die in Brighton zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract, laat de Amsterdammers na maar liefst negentien jaar en 246 optredens in de hoofdmacht achter zich.