‘Clubloze Jan Vertonghen kan ook toptransfer naar LaLiga maken’

Jan Vertonghen nam eerder deze week na acht jaar afscheid van Tottenham Hotspur en het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de ervaren verdediger ligt. In de afgelopen weken werden onder meer de namen van Manchester City, Manchester United, Internazionale, Napoli en AS Roma genoemd en volgens recente berichtgeving is er nu ook interesse uit de top van LaLiga.

Il Messaggero meldt namelijk dat Atlético Madrid eveneens tot de gegadigden behoort. Volgens de Romeinse krant zou AS Roma van de entourage van Vertonghen te horen hebben gekregen dat los Colchoneros in de markt zijn voor de routinier. Roma ziet in Vertonghen een alternatief voor Chris Smalling, aangezien het nog niet duidelijk is of i Giallorossi kunnen voldoen aan de eisen van Manchester United om diens overstap permanent te maken.

Vertonghen wordt bij Atlético gezien als een waardevolle speler, aangezien hij zowel centraal achterin, als als vleugelverdediger kan acteren. Diego Simeone heeft met Renan Lodi momenteel slechts één echte linksback in de gelederen en Vertonghen zou ook als back-up van de 22-jarige Braziliaan kunnen gaan fungeren.

Vertonghen lijkt overigens niet de enige verdediger te zijn die op interesse vanuit het Wanda Metropolitano kan rekenen. Kicker voegt toe dat Matthias Ginter eveneens op het lijstje van Atlético staat. Chelsea en Internazionale zijn verder in de markt voor de stopper van Borussia Mönchengladbach, dat voorlopig echter niet van plan lijkt om mee te werken aan een vertrek van de 29-voudig international van die Mannschaft.