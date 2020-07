‘Felix Götze kan Bundesliga inruilen voor avontuur in de Eredivisie’

Felix Götze speelde tot nu toe alleen voor Duitse clubs, maar hier zou in de aankomende transferperiode verandering in kunnen komen. Kicker maakt namelijk melding van interesse uit de Eredivisie voor het 22-jarige broertje van Mario Götze. PEC Zwolle en Fortuna Sittard hebben het volgens het doorgaans goed geïnformeerde magazine voorzien op de middenvelder.

Götze speelde in de jeugd van Borussia Dortmund en Bayern München en maakte twee jaar geleden de overstap naar FC Augsburg. Hier kwam hij in zijn eerste seizoen tot zes optredens in de Bundesliga, totdat een zware heupblessure roet in het eten gooide.

Deze kwetsuur hield hem vervolgens het hele afgelopen seizoen aan de kant, al maakte hij halverwege juni voor de wedstrijd tegen FSV Mainz 05 wel zijn rentree in de wedstrijdselectie. Voor Götze is het in het aankomende seizoen vooral zaak dat hij weer minuten gaat maken en PEC en Fortuna zouden hier eventueel uitkomst bij kunnen bieden.

Naast de Nederlandse interesse zou Götze ook voor de 2. Bundesliga-middenmoter SSV Jahn Regensburg kunnen opteren. De voormalig jeugdinternational van Duitsland ligt bij FC Augsburg nog vast tot medio 2022 en de werkgever van verder onder meer Jeffrey Gouweleeuw lijkt Götze in eerste instantie alleen te willen verhuren.