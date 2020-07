Overeenkomst tussen FOX en Ziggo heeft mogelijk gevolgen voor BeNeLiga

Er wordt donderdag andermaal vergaderd door de zogenaamde 'stuurgroep BeNeLiga '. Er moet eind augustus besloten worden of het plan voor een gedeelde competitie van Nederland en België een vervolg krijgt of definitief afgeschoten wordt. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Belgische clubs steeds enthousiaster worden over een BeNeLiga, terwijl de houding van de Nederlandse clubs juist sceptischer begint te worden.

Er heerst in België veel ‘onrust, ontevredenheid en chaos’ rond de Pro League, waardoor Club Brugge, Anderlecht, Standard Luik, Racing Genk en AA Gent ‘project BeNeLiga' graag de volgende fase in zien gaan. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse denken nog altijd ‘constructief’ mee, maar benaderen het plan tevens met de nodige scepsis. Dit heeft volgens de krant te maken met het feit dat rechtenhouder FOX Sports afgelopen week een nieuwe overeenkomst wist te sluiten met Ziggo.

Ziggo draagt voortaan evenals concurrent KPN een vaste vergoeding af voor de abonnees en daardoor worden er ‘tientallen miljoenen euro’s meer uit de Nederlandse markt gehaald'. Doordat het contract met FOX nog tot medio 2025 loopt, profiteren de Nederlandse clubs daar niet direct van. De nieuwe overeenkomst heeft wel indirect voordelen voor de Eredivisie-clubs en bovendien stijgt daarmee de marktwaarde van de Nederlandse competitie richting de toekomst. Het betekent dat de voordelen voor een BeNeLiga kleiner worden voor de Nederlandse clubs.

Naast het feit dat het rapport van accountantskantoor Deloitte van voor de coronacrisis dateert en er verschillende ‘juridische, arbeidsrechterlijke, politieke en economische hobbels’ te nemen zijn, zit de ‘crux’ van het plan volgens het Algemeen Dagblad in het overtuigen van de overige Nederlandse en Belgische clubs. Onder de middenmoot van de Eredivisie is de weerstand het grootst en het project heeft daardoor alleen kans van slagen als een BeNeLiga wezenlijk meer geld oplevert.