Kraay jr. tipt Feyenoord: ‘Mensen mogen best lachen, want hij is 34’

Urby Emanuelson beschikt over een aflopend contract bij FC Utrecht en lijkt daardoor na drie jaar in de Domstad op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever. De routinier traint echter nog wel mee met zijn oude ploeg en is naar verluidt ook weer met FC Utrecht in gesprek over een nieuwe overeenkomst. Hans Kraay junior zou Emanuelson echter graag elders in de Eredivisie zien: de analyticus is namelijk van mening dat de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal een goede aanwinst zou kunnen zijn voor Feyenoord.

“Advocaat heeft een back-up nodig voor de controleurspositie. We weten dat hij met één controleur speelt en met twee aanvallende middenvelders. En hij heeft ook een back-up nodig voor Ridgeciano Haps, want Haps is de enige die linksback kan spelen. Tyrell Malaca is geblesseerd. Dus ik zat te denken de afgelopen dagen, en mensen mogen best lachen want hij is 34: Urby Emanuelson”, stelt Kraay bij Voetbalpraat op FOX Sports.

De oud-verdediger heeft gezien dat Emanuelson, die bij FC Utrecht vaak de rol van controlerende middenvelder vervulde, topfit is: “Hij heeft bij FC Utrecht ook in het centrum gespeeld. Hij kan desnoods linksback, dat wil hij bij Feyenoord best voor een wedstrijd of vijf, zes doen. Hij is geen grootverdiener en hij is weg van Dick Advocaat. Ik zou het niet gek vinden en ik durf Emanuelson ook op zijn 37e nog te contracteren”, is hij stellig.

De eveneens aanwezige Hedwiges Maduro noemt Emanuelson een ‘goede voetballer’, maar wil graag toch een alternatief aandragen voor de linksbackpositie. De huidige coach van Jong Almere City is gecharmeerd van AZ-verdediger Thomas Ouwejan, die echter waarschijnlijk wel een stuk duurder zal zijn dan Emanuelson: “Dat is precies eenzelfde type. Emanuelson zou met alle respect voor één jaar zijn, Ouwejan heeft de toekomst.”