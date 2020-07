Mailtje brengt Van der Gijp, Derksen en Genee vandaag weer samen

De mannen van Veronica Inside gaan donderdag weer met elkaar om de tafel om de toekomst van het programma te bespreken. Johan Derksen en René van der Gijp kwamen in de clinch te liggen met Wilfred Genee, door zijn rol tijdens de racisme-uitzending van het tv-programma op 22 juni. Van der Gijp vertelt dat Genee via een mail voorstelde om nog een keer om de tafel te gaan, waardoor er nu gesproken gaat worden over de toekomst van het programma.

Er ontstond discussie rond Veronica Inside nadat Derksen bij wijze van een grap rapper Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. Er werd vervolgens een speciale uitzending over racisme opgezet, waarbij Natacha Harlequin en Dries Boussatta te gast waren. De rol van Genee hierin schoot in het verkeerde keelgat bij Van der Gijp en Derksen, die zich daardoor verraden voelden. Van der Gijp sprak van een ‘Joegoslavië-tribunaal’ en ‘NSB-streken’, terwijl de beide analisten lieten doorschemeren dat zij het niet meer zagen zitten om met Genee aan tafel plaats te nemen in Veronica Inside.

De afgelopen dagen komen er voorzichtige signalen dat het drietal mogelijk toch weer samen aan tafel gaat plaatsnemen. Derksen sprak tegenover RTV Rijnmond van ‘wat verbetering’, terwijl Van der Gijp in een korte verklaring liet weten dat hij ‘blij was dat de deur niet dichtgegooid was’. “Ik heb ze nog niet aan de lijn gehad en ik heb ook nog niet gehoord wat ze afgesproken hebben, ik heb geen idee”, zegt Van der Gijp woensdag na terugkomst op Schiphol van zijn huwelijksreis in gesprek met RTL Boulevard over het onderhoud dat donderdag op het programma staat.

Van der Gijp krijgt vervolgens de vraag wat hij van het gesprek verwacht. “Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Bij Johan had ik best wel het idee dat hij er klaar mee was en toen heb ik tegen hem gezegd dat Wilfred mij nog een mailtje gestuurd had, van: ‘Joh, laten we een keer praten. Als je veertien jaar hebt samengewerkt, is het wel normaal dat iedereen nog even zijn zegje doet’. Toen heb ik gezegd: ‘Nou ja, oké. Ik ben op vakantie. Maar als jij naar Johan toe wil’.”

“Ik heb tegen Johan gezegd dat hij daar wel voor open moest staan”, vervolgt Van der Gijp. De mannen van Veronica Inside troffen elkaar al op de bruiloft van Van der Gijp. “Tijdens de bruiloft heb ik tegen Wilfred gezegd dat ik niet zou weten hoe je het zou moeten aanpakken om weer te gaan zitten. Geloofwaardig. Nee, daar heb ik geen idee van. Toen zei hij: ‘Daar heb ik wel bepaalde ideeën over’. Nou, ik wil wel horen hoe hij daar tegenaan kijkt. Ik hoor het wel en ik hoop dat hij met een idee komt waarvan ik zeg: ‘Nou oké, daar is over nagedacht’.”