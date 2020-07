‘Feyenoord wilde de optie lichten, maar ik wilde graag contract voor twee jaar’

Leroy Fer speelde in de seizoenen voor zijn terugkeer bij Feyenoord in dienst van Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City vooral degradatievoetbal. De inmiddels dertigjarige middenvelder kampte in zijn Engelse periode ook met het nodige blessureleed, waardoor hij regelmatig enige tijd aan de kant stond. In het afgelopen seizoen slaagde hij er bij de Rotterdammers weer eens in om fit te blijven en kwam hij in 23 van de 25 wedstrijden in actie. Fer heeft inmiddels een nieuw contract getekend in De Kuip en ligt de komende twee jaar vast bij zijn jeugdliefde.

“Ik was heel blij met vorig seizoen. Iedereen wist dat ik bij Feyenoord wilde blijven. Het heeft wat langer geduurd voordat ik bijtekende, en dat had te maken met de duur van het contract. Feyenoord wilde het optiejaar lichten, maar ik wilde graag een contract voor twee seizoenen”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf.

Fer noemt het een ‘teken van vertrouwen’ dat de twee partijen er alsnog uit zijn gekomen: “Daar ben ik Feyenoord heel dankbaar voor.” De middenvelder is inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en hij hoopt dat Feyenoord de lijn van de laatste maanden van de door de coronacrisis ingekorte voetbaljaargang door kan trekken: “We beginnen weer op nul. Natuurlijk willen we weer hetzelfde neerzetten als afgelopen jaar, maar dat wordt wel moeilijker.”

Fer is blij dat de belangrijke spelers vooralsnog lijken te blijven en dat er met Bryan Linssen en Mark Diemers alvast twee nieuwkomers aan de selectie zijn toegevoegd. De aanwinsten maken een goede indruk op de elfvoudig international van het Nederlands elftal: “Het zijn spelers met de nodige ervaring. Bryan is een jongen die veel goals maakt, een echte winnaar. En je kunt zien dat Mark heel veel kwaliteiten heeft. Hij heeft me vorig jaar in de wedstrijd tegen ons al positief verrast en dat laat hij nu ook weer zien op de training. Het lijkt alsof hij al jaren meedoet.”