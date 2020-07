PSV sluit ‘megadeal’ en verzekert zich van miljoenenbedrag

TOTO gaat ook in zee met PSV, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De aanbieder van sportweddenschappen komt tijdens beker- en vriendschappelijke wedstrijden op de rechtermouw van het shirt van de Eindhovenaren te staan. Er worden officieel geen bedragen genoemd, maar met de vijfjarige overeenkomst is volgens het Eindhovens Dagblad een bedrag van vijf tot zes miljoen euro gemoeid.

Er is overigens in eerste instantie gekozen voor een driejarige samenwerking, met een optie voor nog twee seizoenen. Eerder sloten Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente, Feyenoord en RKC Waalwijk al overeenkomsten met TOTO en daar komt PSV nu dus bij. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de aanbieder van sportweddenschappen geen onderdeel wordt van de Brainport-samenwerking bij PSV.

De partners uit het constructie (VDL, ASML, High Tech Campus, Bavaria, Philips en Jumbo) die als hoofdsponsor van de Eindhovenaren fungeert, hebben wel unaniem ingestemd met de samenwerking met TOTO. Ook Philips houdt een plek op de mouw van het PSV-shirt. “Vorig jaar hebben we het voornemen kenbaar gemaakt om te gaan samenwerken met een aanbieder van sportweddenschappen. Een enquête onder onze supporters heeft ons nóg duidelijker gemaakt dat niet iedereen daar om staat te springen en dat we heel goed moesten kijken naar het profiel van een partner”, laat commercieel directeur Frans Janssen namens PSV weten aan het Eindhovens Dagblad.

“TOTO is een gerenommeerd nationaal bedrijf, dat een enorm deel van de opbrengst investeert in de sport en daarmee maatschappelijk van betekenis is”, stelt Janssen. De nieuwe mouwsponsor is vrijdag al voor het eerst op het shirt van PSV te bewonderen, als de Eindhovenaren vriendschappelijk tegen UNA spelen. “Met PSV zijn we nu zichtbaar bij een tweede absolute topclub in ons land”, zegt marketingdirecteur Arno de Jong namens TOTO.