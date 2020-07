Apathisch Juventus moet hoofd buigen na zwak moment van Buffon

Juventus heeft drie dagen na het binnenhalen van de Italiaanse landstitel de zesde competitienederlaag van het seizoen geleden. Zonder onder anderen Matthijs de Ligt verloor het elftal van trainer Maurizio Sarri woensdagavond met 2-0 bij laagvlieger Cagliari. AS Roma won gelijktijdig met 2-3 van Torino en weet zich met nog één speelronde voor de boeg in de Serie A al verzekerd van de vijfde plaats. Daardoor plaatsen de Romeinen, waar Justin Kluivert negentig minuten op de bank zat, zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

Cagliari - Juventus 2-0

Doordat er voor Juventus niets meer op het spel stond, haalde Sarri flink de bezem door zijn basiself. De Ligt en Adrien Rabiot ontbraken vanwege respectievelijk een blessure en een schoring, terwijl ook onder anderen Wojciech Szczesny, Danilo, Aaron Ramsey, Douglas Costa en Paulo Dybala niet van de partij waren. Cagliari wist al vroeg in de wedstrijd te profiteren van de mutaties bij Juventus. Een voorzet van wingback Paolo Faragò werd door Federico Mattiello teruggebracht in de doelmond, waarna Luca Gagliano doelman Gianluigi Buffon het nakijken gaf van dichtbij: 1-0.

Het antwoord van Juventus leek vrijwel onmiddellijk te volgen via Cristiano Ronaldo, maar diens doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het elftal van Sarri maakte in het vervolg van de eerste helft een zwakke indruk en moest op slag van rust ook nog de 2-0 incasseren. Giovanni Simeone loste van net buiten de zestien een diagonaal schot af dat houdbaar leek voor Buffon, maar uiteindelijk toch in de verre hoek belandde. Na de onderbreking bleef Juventus ploeteren en zat een ommekeer er eigenlijk geen moment meer in, ondanks enkele goede schietkansen voor Ronaldo.

Torino – AS Roma 2-3

Torino boekte in januari nog een verrassende 0-2 overwinning bij AS Roma en was aanvankelijk ook in eigen huis goed op weg. Álex Berenguer werd in de veertiende minuut weggestuurd door Simone Zaza, omspeelde doelman Pau López en opende de score. Daarna kantelde Roma de wedstrijd echter: Edin Dzeko bracht de stand na een kwartier in evenwicht na een vlot lopende aanval, terwijl Chris Smalling halverwege de eerste helft de 1-2 binnenknikte door na een corner van Carles Pérez boven zijn bewakers uit te torenen.

Omdat een vrije trap van Aleksandar Kolarov van grote afstand tegen de linkerpaal belandde, breidde Roma de marge in de eerste helft niet uit. Na de pauze gebeurde dat wel. De bezoekers mochten na een uur aanleggen voor een strafschop, na een tackle van Koffi Djidji op Dzeko. Amadou Diawara benutte de penalty, ondanks dat keeper Samir Ujkani de goede hoek uitkoos. De negentienjarige basisdebutant Wilfried Singo bracht de spanning terug nadat López geen grip kreeg op zijn schot, maar het bleef bij 2-3.