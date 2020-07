‘Afkoopsom van Joël Veltman bij Ajax blijkt schrikbarend laag’

Joël Veltman heeft Ajax een miljoen euro opgeleverd met zijn transfer naar Brighton & Hove Albion, zo claimt The Argus woensdagavond. Volgens de regionale krant uit Brighton beschikte Veltman over een contractuele afkoopsom in Amsterdam. Zijn verbintenis liep nog een seizoen door, al was er een afspraak in opgenomen dat hij deze zomer mocht vertrekken; in Engeland tekende Veltman woensdag voor drie jaar.

Nederlandse media deden nog geen uitspraken over de transfersom, al beaamde De Telegraaf wel dat Ajax 'niet de hoofdprijs' opstrijkt. Journalist Andy Naylor van The Argus claimt het bedrag te kennen en gaat uit van een miljoen euro. Veltman wordt bij de nummer vijftien van het voorbije Premier League-seizoen ploeggenoot van Davy Pröpper en gaat spelen met rugnummer 34, een eerbetoon aan Abdelhak Nouri.

"We zijn verheugd met de komst van Joël. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij Ajax, onder andere in de Champions League, en in het Nederlands elftal", zei trainer Graham Potter op de website van Brighton. "Hij is een uitstekende verdediger die als back en centrumverdediger kan spelen en is daarnaast soeverein aan de bal." Voor Veltman komt er zo na acht jaar een einde aan zijn tijd in de hoofdmacht van Ajax. De jeugdexponent van de Amsterdammers brak in 2012 door in het eerste elftal en speelde uiteindelijk 246 officiële wedstrijden