Joël Veltman eert Abdelhak Nouri bij transfer naar Premier League

Joël Veltman gaat bij Brighton & Hove Albion met rugnummer 34 spelen. Het rugnummer 3 dat de verdediger jarenlang droeg bij Ajax was bij de Engelse club nog vrij, maar hij heeft ervoor gekozen om voormalig ploeggenoot Abdelhak Nouri te eren met zijn nieuwe rugnummer.

"Ik heb voor het rugnummer 34 gekozen vanwege Nouri. Iedereen weet natuurlijk wat er met hem gebeurd is", refereert Veltman aan de hartaanval die Nouri in juli 2017 trof tijdens een vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. Nouri liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op. "Iedereen weet natuurlijk wat er die dag is gebeurd in Oostenrijk."

"Nouri was behalve een geweldige speler ook een geweldige persoon, wat voor mij het belangrijkste is. Dat is de reden waarom ik voor rugnummer 34 gekozen heb", vervolgt Veltman. "Of hij trots is op mij omdat ik mijn ambitie om in de Premier League te voetballen heb waargemaakt? Ja, ik weet zeker dat hij dat is. Hij zou het geweldig vinden. Hij was niet alleen een geweldige speler: hij was een vriend van iedereen."