Eerste foto van Veltman in shirt van nieuwe club duikt al op

Op hetzelfde moment als Ajax heeft ook Brighton & Hove Albion de transfer van Joël Veltman naar de Premier League-club bevestigd. The Seagulls publiceren woensdagavond al meteen de eerste foto's van Veltman in het shirt van zijn nieuwe club. De 28-jarige verdediger tekent een driejarig contract; beide clubs hebben afgesproken om de transfersom niet te openbaren. Veltman speelde liefst negentien jaar voor Ajax en begint nu aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij gaat spelen met rugnummer 34, het oude nummer van Abdelhak Nouri bij Ajax, ondanks dat zijn vorige rugnummer 3 nog vrij was.

