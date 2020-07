Abdülkadir Ömür bevestigt naam als toptalent in Turkse bekerfinale

Trabzonspor kan voor het eerst sinds tien jaar een hoofdprijs toevoegen aan zijn prijzenkast. Karadeniz Firtinasi wist de finale van het Turkse bekertoernooi woensdagavond in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul namelijk met 2-0 te winnen van Alanyaspor, door doelpunten van Abdülkadir Ömür en Alexander Sörloth. De twee laatste prijzen voor vandaag dateerden van 2010, toen Trabzonspor zowel de Turkse Beker als de Super Cup won. Voormalig Feyenoorder Bilal Basacikoglu maakte al vroeg in de wedstrijd als invaller zijn rentree bij Trabzonspor.

Voor Trabzonspor krijgt het seizoen zo toch nog enige glans. De ploeg was tot speelronde 27 koploper in de Süper Lig, maar gaf het kampioenschap door een dramatische reeks waarin in zeven duels slechts tweemaal werd gewonnen toch nog uit handen aan Istanbul Basaksehir. Tegen Alanyaspor begon het team van interim-trainer Eddie Newton onwennig en moest doelman Ugurcan Cakir al vroeg redden op een inzet Anastasios Bakasetas, maar daarna werd de wedstrijd stevig in handen genomen.

Ömür kreeg halverwege de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om te scoren nadat Alanyaspor-keeper José Marafona een rebound had weggegeven, maar het toptalent schoot van dichtbij wild over. Ömür bleef daarna loeren op zijn kans en wist in de 25ste minuut alsnog de score te openen, door in het strafschopgebied attent te reageren op een voorzet vanaf links van Alexander Sörloth: 1-0. Trabzonspor domineerde het restant van de eerste helft, maar incasseerde op slag van rust wel een tegenvaller. Caleb Ekuban moest de strijd staken met een blessure, waardoor Basacikoglu nog voor rust werd ingebracht.

De tweede helft kwam vervolgens maar moeizaam op gang. Tabzonspor liet het initiatief aan Alanyaspor, maar werd in de eerste fase na de onderbreking amper in de problemen gebracht. Na dik een uur kreeg Basacikoglu een enorme kans op de 2-0, maar hij kopte na een voorzet van João Pereira van zeer dichtbij voorlangs. Namens Alanyaspor was Onur Bulut dreigend, maar hij volleerde een kwartier voor tijd vanbinnen de zestien over. In de absolute slotfase wist Ömür Marafona nog uit te spelen na een schitterende pass van Sörloth, maar het schot van de 21-jarige uitblinker belandde uiteindelijk in het zijnet. In de vijfde minuut van de blessuretijd werd de gelijkmaker van Papiss Cissé nog afgekeurd vanwege buitenspel, waarna Sörloth kort erna aan de overzijde de eindstand bepaalde uit een counter.