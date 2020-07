Joël Veltman heeft transfer naar Premier League te pakken

Joël Veltman verlaat Ajax deze zomer voor een avontuur in de Premier League. De 28-jarige verdediger gaat aan de slag bij Brighton & Hove Albion, meldt de Amsterdamse club woensdagavond op de clubsite.

Voor Veltman komt er zo na acht jaar een einde aan zijn tijd in de hoofdmacht van Ajax. De jeugdexponent van de Amsterdammers brak in 2012 door in het eerste elftal en speelde uiteindelijk 246 officiële wedstrijden. Hij tekende vorig jaar een nieuw contract tot medio 2021, met de afspraak dat hij Ajax aankomende zomer zou mogen verlaten. Veltman won in totaal zes hoofdprijzen bij Ajax: driemaal de landstitel, één keer de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Veltman heeft voor drie jaar getekend bij Brighton en wordt bij de Engelse club ploeggenoot van onder anderen Davy Pröpper. Onduidelijk is hoeveel de centrumverdediger annex rechtsback Ajax oplevert, al toucheren de Amsterdammers zeker niet de hoofdprijs volgens De Telegraaf.

"We zijn verheugd met de komst van Joël. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij Ajax, onder andere in de Champions League, en in het Nederlands elftal", zegt trainer Graham Potter op de website van Brighton over Veltman. "Hij is een uitstekende verdediger die als back en centrumverdediger kan spelen en is daarnaast soeverein aan de bal."