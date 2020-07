‘Natuurlijk baal je ervan hoe het gelopen is bij Ajax, alles was wennen’

Verspreid over de tribunes van De Grolsch Veste keken duizend supporters woensdag naar de openbare training van FC Twente. De club De training was voor de club een test hoe het stadion gevuld kan worden met inachtneming van de coronamaatregelen. Het beviel Kik Pierie goed om weer fans te zien op de tribunes. "Het was maanden geleden dat ik applaus heb gehad. Dit smaakt naar meer", vertelt de verdediger aan De Telegraaf.

Pierie maakte deze zomer op huurbasis de overstap van Ajax naar FC Twente. Zijn eerste seizoen in Amsterdam werd een teleurstelling: hij kwam geen enkele keer in actie voor het eerste elftal en speelde 22 competitiewedstrijden met Jong Ajax. "Natuurlijk baal je ervan hoe het gelopen is. In het begin was het aan alles wennen. Aan de stad, het op jezelf wonen, het andere niveau en de andere mentaliteit", vertelt Pierie, die overkwam van sc Heerenveen.

De twintigjarige stopper had 71 wedstrijden in de hoofdmacht van sc Heerenveen gespeeld, maar in het eerste elftal van Ajax was er geen perspectief voor hem. "Ik heb het helaas niet kunnen omzetten in speelminuten. Op een gegeven moment moet je dat van je afzetten en ook weer vooruit kijken. Daarom hoop ik hier bij FC Twente veel te gaan spelen", legt Pierie zijn overstap naar Enschede uit.

Het spel dat de nieuwe trainer Ron Jans wil gaan spelen, ligt Pierie naar eigen inschatting goed. Hij hoopt een leidende rol te kunnen bekleden in de achterhoede. "De trainer en de technisch directeur hebben het plan om aanvallend voetbal van achteruit te gaan spelen en dat past goed bij mij. Zij zien daarin voor mij rol weggelegd bij het uitzetten van de lijnen, omdat ik een voetballende verdediger ben. Ik denk dat ik goed pas bij de visie van FC Twente."