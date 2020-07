‘Trabzonspor gaat titeldroom volgend seizoen najagen met zeer grote naam’

Abdullah Avci wordt de nieuwe trainer van Trabzonspor, zo klinkt het woensdag vanuit Turkije. De ex-coach van onder meer Besiktas, Istanbul Basaksehir en de nationale ploeg van Turkije wordt bij Karadeniz Firtinasi naar verwachting de opvolger van Hüseyin Cimsir.

Avci heeft een zeer goede naam in Turkije. De 56-jarige oefenmeester wordt namelijk beschouwd als de grondlegger van het huidige succes van Basakehir, dat deze maand voor het eerst in de clubhistorie beslag legde op de landstitel. Avci leidde de club in het seizoen 2006/07 van het derde Turkse voetbalniveau naar het tweede en keerde in het seizoen 2014/15 terug, toen Basaksehir promotie naar de hoogste voetbalafdeling had afgedwongen.

Avci gidste Basaksehir in vijf achtereenvolgende seizoenen tweemaal naar een vierde plaats, één keer naar een derde plaats en tweemaal naar een tweede plaats, alvorens hij het stokje vorige zomer overdroeg aan Okan Burak. Laatstgenoemde bezorgde de club uit Istanbul vervolgens de eerste landstitel in de clubhistorie.

Avci zelf begon de huidige voetbaljaargang als trainer van Besiktas, maar werd door die club in januari alweer op straat gezet. Onder leiding van Avci stonden de Zwarte Adelaars met dertig punten uit negentien competitiewedstrijden teleurstellend zevende in de Süper Lig, waarna hij werd vervangen door Sergen Yalcin. Die leidde Besiktas in het restant van de competitie uiteindelijk nog naar een verdienstelijke derde plaats, waardoor de club volgend seizoen actief zal zijn in de voorronde van de Champions League, omdat de nummer twee Trabzonspor dan uitgesloten zal zijn van Europees voetbal.

Bij Trabzonspor krijgt Avci vermoedelijk kans op eerherstel. De club nam onlangs afscheid van Hüseyin Çimsir en hoopt volgend seizoen zijn titeldroom eindelijk te kunnen verwezenlijken, nadat men het afgelopen seizoen teleurstellend als tweede eindigde in de Süper Lig, met vier punten minder dan kampioen Istanbul Basaksehir. De Engelsman Eddie Newton, voormalig assistent van Çimsir, zal vanavond vanaf 20.30 uur op de bank zitten tijdens de bekerfinale tegen Alanyaspor.