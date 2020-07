Man City is na vijf duels overtuigd, betaalt miljoenen en laat droom uitkomen

KV Mechelen en Manchester City hebben een akkoord bereikt voor de overgang van Issa Kaboré, zo meldt de Belgische club woensdag via de officiële kanalen. De Engelse club neemt de negentienjarige rechtsback over en verhuurt hem meteen weer uit aan Mechelen. "Dit is een win-winsituatie voor alle partijen", zegt sportief directeur Tom Caluwé op de site van Mechelen.

Kaboré kwam in augustus 2019 over van het Burkinese Rahimo FC en maakte enkele maanden geleden zijn debuut in de competitiewedstrijd tegen RSC Charleroi. Kaboré heeft tot op heden slechts vijf wedstrijden gespeeld voor Mechelen, maar zijn prestaties maakten dermate veel indruk dat de Engelse grootmacht Kaboré nu vastlegt.

Manchester City maakt indruk met video: 'The end of football'

"De speler zelf droomt van de Premier League en kan bij ons rustig die stap voorbereiden", vervolgt Caluwé over de tweevoudig international van Burkina Faso. "City heeft een duidelijk traject voor ogen en gaf aan dat onze club belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van Kaboré. En op deze manier kunnen we Issa nog in Mechelen houden."

Naar verluidt betaalt de Premier League-club circa zes miljoen euro. Het talent was vorig jaar nog op proef bij Ajax, maar hij kwam niet in aanmerking voor een contract bij de Amsterdammers. De vleugelverdediger stond in de belangstelling van onder meer AS Monaco, Lille OSC, Olympique Lyon, Juventus en VfL Wolfsburg. Kaboré tekent voor vijf seizoenen in Engeland.