Vejinovic laat contract ontbinden en kan terugkeren in Nederland

Marko Vejinovic is transfervrij op te pikken. De dertigjarige middenvelder heeft zijn contract bij het Poolse Arka Gdynia laten ontbinden en is nu op zoek naar een nieuwe club. Vejinovic, die eerder in de Eredivisie bij AZ, Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord speelde, sluit een terugkeer naar Nederland niet uit.

Vejinovic kwam anderhalf jaar geleden op huurbasis in Polen terecht. Arka Gdynia was tevreden over de inbreng van de Nederlander en maakte een transfersom over naar AZ. Sindsdien ging het echter bergafwaarts. De 22-jarige Dominik Midak besloot de club te verkopen, waarna men degradeerde uit de Ekstraklasa, het hoogste niveau in Polen.

"Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd binnen de club. Een nieuwe eigenaar, meerdere trainers... Het was te onrustig om een stabiel, rustig, goed draaiend elftal te kunnen krijgen. Persoonlijk heb ik wel een goed seizoen gehad, met acht doelpunten. Daarmee heb ik me in de kijker gespeeld en met mijn transfervrije status ga ik nu op zoek naar een mooie, nieuwe club."

Er is veel interesse voor Vejinovic. Ook vanuit Nederland is er 'voorzichtige belangstelling'. "Ik sta open voor alles, het verhaal moet gewoon kloppen", vervolgt Vejinovic, die nog tot de zomer van 2022 vastlag in Polen, tegenover Voetbal International. "Een terugkeer naar Nederland kan zeker een goede optie zijn, mijn gezin is hier blijven wonen en mijn vrouw heeft een fantastische baan gekregen. Ik ga rustig kijken naar wat het beste is voor mij, voor mijn gezin en voor mijn carrière."