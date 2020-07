Ten Hag is lyrisch over ‘levensgevaarlijk’ sprintkanon en tipt Duitse transfer

Gyrano Kerk staat in de belangstelling van clubs uit heel Europa. De 24-jarige aanvaller van FC Utrecht heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, zo concludeert Erik ten Hag. De huidige trainer van Ajax hevelde als coach van de Domstedelingen Kerk over naar het eerste. "Hij was enorm talentvol", begint Ten Hag in gesprek met Voetbal International.

Ten Hag zag dat Kerk veel kracht en snelheid had, maar dat hij nog wel wat aanpassingen aan zijn spel moest aanbrengen. Een ouderwetse buitenspeler, die wacht op de bal en dan gaat, past niet bij Kerk, zo luidde het oordeel. "We hebben hem proberen aan te leren meer vrijheden te nemen. Hij werd meer een spits", aldus Ten Hag, die stelt dat zijn ex-pupil door de jaren heen het spel beter is gaan lezen.

Kerk was bij zijn eerste twaalf basisplaatsen onder Ten Hag bij acht goals betrokken. De oefenmeester zag echter dat er nog een zekere structuur ontbrak. Ten Hag noemt de omschakeling en het druk zetten. "Hij moest in gaan zien wanneer we dat als team het beste konden doen en wat daarin zijn rol zou worden", zegt de trainer van Ajax, die Kerk een 'mooi en leergierig mannetje' noemt.

Ten Hag is benieuwd waar het plafond van het sprintkanon ligt. De trainer geeft aan dat Kerk met zijn manier van spelen prima in Engeland zou passen. Ten Hag vindt het echter moeilijk in te schatten of de directe stap van de Eredivisie-subtop naar de Premier League niet te groot is. "Ik denk dat hij nog beter tot zijn recht zou komen in Duitsland. Daar wordt veel meer countervoetbal gespeeld. Dat is hem op het lijf geschreven. In de grotere ruimtes is hij levensgevaarlijk."

