Social media ware plaag voor donkere spelers: ‘Het leek wel de Ku Klux Klan'

Wilfried Zaha werd eerder deze maand via Instagram racistisch bejegend door een twaalfjarige Aston Vill-supporter, een dag voordat hij met Crystal Palace aantrad tegen the Villans. Volgens de aanvaller van de Londense club is racisme op de sociale media al enige tijd aan de orde van de dag. Zaha roept onder meer Instagram en Twitter dan ook op om veel strenger toezicht te houden.

"Voor donkere voetballers is het bijvoorbeeld niet meer leuk om een account op Instagram te hebben", verzucht Zaha in gesprek met CNN. "Je kunt er niet meer van genieten. Ik ben echt bang om mijn direct messages te bekijken, want er kan van alles inzitten. Twitter heb ik niet meer op mijn mobiele telefoon, want het is haast zeker dat ook daar de beledigingen je om de oren vliegen."

Zaha is racisme op de social media-kanalen inmiddels wel gewend. "Ik kan mijn allereerste bericht nog heel goed herinneren. Alsof het gisteren gebeurde. Toen we tegen Manchester United speelde werd ik door iemand aangesproken: ‘Zwarte dit en zwarte dat’. En gelijk daarna: ‘Ik hoop dat je je benen breekt en teruggaat naar de achterbuurten van Croydon (wijk in Zuid-Londen, red.). Ik heb er dus al mijn hele leven mee te maken. Maar ik heb een platform waarmee ik dingen kan veranderen, dat zal ik dus ook zeker doen."

Fer maakt grove belediging openbaar na reactie op foto Depay

. Lees artikel

De Crystal Palace-spits is nog steeds verbijsterd over de actie van de twaalfjarige fan van Aston Villa, die later werd gearresteerd. "Hoe komt iemand van die leeftijd bij zoiets? Waarom zoveel haat", vraagt Zaha zich af. "Maar zelfs op die leeftijd is iemand al verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het is niet alleen dat hij mij uitmaakte voor ‘zwarte, het leek wel of hij bij de Ku Klux Klan zat. Op die leeftijd wist ik nog nergens van."

In de optiek van Zaha moeten social media-bedrijven een veel strenger beleid hanteren, zoals het aan gebruikers vragen om een paspoort of ID-kaart te tonen. "Na dat incident met die twaalfjarige heb ik nog eens vijftig accounts gerapporteerd. Als ze geblokkeerd worden, maken ze gewoon weer een nieuw account aan. In alle andere onderdelen van het leven worden we geregistreerd en moeten we aantonen wie we zijn. Waarom is dat dan ook niet zo met Twitter en Instagram?", zo besluit Zaha.

Leroy Fer werd in juni ook racistisch bejegend, nadat hij met ‘hahaha’ had gericht op een ludieke Instagram-post van Memphis Depay over Johan Derksen. De Feyenoord-middenvelder maakte de beledigingen openbaar. "De manier waarop zij hun boosheid uiten, op racistische wijze, is schandalig en onacceptabel. Racisme zit diep bij zulke mensen en er moet alles aan gedaan worden om die wortels aan te pakken. Uitspraken als die van Derksen, die worden goedgepraat als ‘fout grapje’, moeten verdwijnen. Zwarte Piet, die maar al te vaak als munitie wordt gebruikt door racisten, of door mensen die geen racist menen te zijn maar wel Zwarte Piet als grapje gebruiken als referentie naar zwarte/donkere mensen, moet verdwijnen", schreef Fer op Instagram.