Diemers nuanceert Ajax-uitspraak en legt voorkeur voor Feyenoord uit

Mark Diemers koos eind juni voor een driejarig contract voor Feyenoord, dat FC Groningen uiteindelijk wist af te troeven in de strijd om de van Fortuna Sittard afkomstige middenvelder. De 26-jarige aanwinst van de Rotterdamse club was al enige tijd in beeld bij de technische leiding in De Kuip, zo blijkt uit een uitgebreid interview van Diemers met Voetbal International.

"Toen we de laatste keer met Fortuna Sittard tegen Feyenoord speelden (in januari, red.), stonden we in de tunnel en liep John de Wolf langs", zo opent Diemers zijn terugblik. "Ik kende hem een beetje van zijn analyses bij FOX Sports. ‘Hé, Mark’, fluisterde hij, ‘wat moet jij eigenlijk kosten?’ Dat vond ik al mooi, zoals ik ook wist dat Dick Advocaat gecharmeerd van me was, alleen kwam de interesse van Feyenoord maar niet los." De belangstelling vanuit Rotterdam kwam pas enkele maanden later op gang.

De stap naar een andere Eredivisie-club leek meer voor de hand te liggen. "Ik was dan ook al ver met FC Groningen, wat iedereen wel weet, toen ik op een vrijdagochtend telefoon kreeg", brengt Diemers in herinnering. "Ik weet het nog goed, het was half tien, die kleine lag tussen mij en mijn vriendin in, maar ik dacht: Toch even opnemen. ‘Ja, met John de Wolf, hoever ben jij met Groningen?’ Ik dacht dat ik in de maling werd genomen en tegelijkertijd herkende ik wel de stem van John."

"Voel je wat voor Feyenoord?’, vroeg hij, ‘want wij trainers willen je graag hebben’. Natuurlijk ga je dan eerst praten, maar diep van binnen wist ik wel meteen dat ik dit niet kon laten lopen. Ik voetbal vanaf mijn zevende, sinds die dag heb ik altijd geleefd voor een kans bij zo’n mooie en grote club", aldus Diemers, die Feyenoord omschrijft als een ‘echte voetbalclub’. "Ik zei onlangs dat ik Ajax de mooiste club vond, maar dat ging over het spel dat ze speelden dat jaar (2018/19, red.)." Meerdere factoren spelen echter een rol. "Feyenoord is voor mij ook alles eromheen: het stadion, de fans, de sfeer die er hangt, een beetje dat rauwe ook. Het ademt een en al voetbal. Later, als je tegen Feyenoord speelt, voel je dat pas echt. Het lijkt me geweldig die sfeer mee te hebben", zo besluit de Feyenoord-middenvelder.