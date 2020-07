Joey Didulica (42) slaakt noodkreet: ‘Wil ik dan zelfmoord plegen?’

Joey Didulica heeft hersenletsel overgehouden aan zijn voetbalcarrière. De 42-jarige oud-doelman van onder meer Ajax en AZ waarschuwt de voetbalwereld nu dat er geen enkel risico moeten worden genomen als spelers betrokken zijn geweest bij incidenten met betrekking tot het hoofd. "Bescherm spelers tegen zichzelf, want die denken alleen aan de korte termijn. Zoals ik deed. Met alle gevolgen van dien", zegt Didulica tegenover de Volkskrant.

De viervoudig Kroatisch international stond van 1998 tot 2003 onder contract bij Ajax, terwijl hij van 2006 tot 2011 actief was bij AZ. In oktober 2006 werd bij hem de grootste schade aangericht tijdens AZ-PSV door een keiharde bal van Jason Culina op het hoofd van de oud-keeper. "Ik was een uur weg, de rest van de dag sprak ik wartaal. Ik wist niet eens meer dat ik een kind had. Mijn vrouw huilde over de slechte staat waarin ik verkeerde, maar ik kreeg niets mee."

De medische staf van AZ stuurde Didulica naar huis. "Ik ben niet goed behandeld. Mijn moeder, die een medische achtergrond heeft, kon niet geloven dat ik niet in het ziekenhuis lag. 's Nachts had ik epileptische aanvallen", aldus de oud-sluitpost, die snel weer op het trainingsveld stond. Hij wilde coach Louis van Gaal niet teleurstellen. "Ik voelde ook de druk van de fans, de media. Je bent zo vergeten. Je voetbalcarrière is kort, ik was 29. Dus je bijt door. Terwijl ik gewoon een zware hersenschudding had opgelopen."

Bij een wedstrijd tegen Ajax ging het weer mis, dit keer door de knie van de inkomende Luis Suárez. Didulica wist meteen dat het foute boel was. "Achteraf had ik na die eerste hersenschudding al moeten stoppen." Nu is er littekenweefsel aangetroffen dat doorgaans slechts voorkomt bij mensen die een zwaar auto-ongeluk hebben gehad. Didulica heeft dagelijks hoofdpijn, moet de zon en harde geluiden mijden en heeft moeite om informatie op te nemen.

"Misschien was ik er beter aan toe geweest als er meer aandacht was voor de impact van hersenschuddingen bij voetballers", aldus Didulica, die wil dat voetballers beter worden beschermd. "Binnen drie minuten moeten spelers met een hoofdblessure opgelapt zijn. Het zou zoveel beter zijn om alles tien minuten rustig te checken. Haal die druk er af, sta een tijdelijke wissel toe", zegt de oud-keeper, die niet snapt dat goede regelgeving tot nu toe is uitgebleven.

Didulica benadrukt dat hij vandaag de dag een prachtig leven heeft in Australië met zijn gezin. "Maar het is ook zwaar door mijn hoofd", geeft hij aan. "Ik ben best bezorgd over mijn toekomst, want beter word ik niet. Word ik ook depressief en wil ik dan zelfmoord plegen zoals andere mensen met deze aandoening? Word ik jong dement?"

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl