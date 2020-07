De Ligt ontbreekt drie dagen na kampioenswedstrijd in Juventus-selectie

Matthijs de Ligt is donderdagavond niet van de partij als Juventus zijn laatste uitwedstrijd van het Serie A-seizoen tegen Cagliari speelt. De centrale verdediger kampte de afgelopen weken met schouderklachten en ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer Maurizio Sarri voor het bezoek aan Sardinië.

De verwachting is dat De Ligt rust krijgt en wel inzetbaar zal zijn voor het slotduel met AS Roma van aankomende zaterdag. Volgende week vrijdag staat het Champions League-treffen met Olymique Lyon op het programma en Juventus moet dan de 1-0 nederlaag die eerder in Frankrijk werd geleden goed zien te maken.

De cijfers achter het kampioensjaar van Juventus

Naast De Ligt krijgen Danilo en Aaron Ramsey eveneens rust. Verder ontbreken Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Douglas Costa, Paulo Dybala en de geschorste Adrien Rabiot in de selectie. Voor Dybala zal het een race tegen de klok worden om het treffen met les Gones te halen. De Argentijn kampt met een spierblessure en zijn situatie zal van dag tot dag bekeken worden.

Voor Juventus staat er donderdagavond tegen Cagliari weinig meer op het spel. La Vecchia Signora kroonde zich zondag na een 2-0 overwinning op Sampdoria al tot kampioen van Italië. Cristiano Ronaldo is nog wel op jacht naar de topscorerstitel: hij loopt momenteel drie doelpunten achter op Lazio-spits Ciro Immobile.