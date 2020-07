Grote verbazing over Turkse geruchten: ‘Hij gaat lekker bij Feyenoord ballen’

Nicolai Jörgensen is volgens verschillende Turkse media op de radar verschenen van Besiktas, dat rekening houdt met een vertrek van Burak Yilmaz richting Lille OSC. Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen zijn de berichten over een bod dat Feyenoord vanuit Turkije gaat ontvangen echter veel te voorbarig. De huidige verbintenis van Jörgensen in De Kuip loopt nog twee seizoenen door.

Jansen zet zijn mening kracht bij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Nicolai Jörgensen gaat lekker ballen bij Feyenoord", aldus de belangenbehartiger, die overigens wel benadrukt ‘dat in het voetbal morgen weer anders kan zijn dan vandaag’. "Maar er is op dit moment echt geen concreet bod bij Feyenoord uitgebracht op Jörgensen en ik verwacht ook niet dat dit gaat gebeuren." Jansen meldt voorts dat ook technisch directeur Frank Arnesen niets weet van een bod op de Deense spits.

Jörgensen, sinds 2016 verbonden aan Feyenoord, werd in het seizoen 2017/18 ook al in verband gebracht met een transfer richting het buitenland. De Rotterdamse club veegde destijds echter een bod van achttien miljoen euro van Newcastle United van tafel. De 29-jarige Deen begint normaal gesproken als eerste spits van Feyenoord aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Afgelopen maandag werd de voorbereiding op de jaargang 2020/21 in gang gezet.

Volgens het Algemeen Dagblad wordt het papierwerk rondom de komst van Christian Conteh nog deze woensdag afgerond. De van 1. FC St. Pauli afkomstige vleugelaanvaller is dan ook speelgerechtigd voor Feyenoord. Conteh moest maandag vanwege de formaliteiten omtrent zijn transfer verstek laten gaan op de eerste groepstraining van het elftal van trainer Dick Advocaat.