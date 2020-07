Enthousiasme over terugkeer Robben: ‘Maar moeten niet te veel verwachten’

Achttienvoudig international Hedwiges Maduro is tegenwoordig werkzaam als analist bij FOX Sports en sinds een half jaar trainer van Almere City Onder-21. Terwijl andere clubs stilstaan, is het de nummer negen van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie dat er alles aan doet om de stap te kunnen maken naar de Eredivisie. Het stadion wordt uitgebreid en extra velden zijn aangelegd. Daarnaast praat de oud-middenvelder over de terugkeer van Arjen Robben bij zijn oude club FC Groningen en spreekt hij zijn hoop uit over een comeback van zijn vriend Wesley Sneijder.