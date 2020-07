Van Gaal zorgde voor ergernis bij Van Persie: ‘Kom je nu met deze regel?’

Robin van Persie zat in zijn periode bij Manchester United niet altijd op één lijn met toenmalig manager Louis van Gaal. De voormalig keuzeheer van the Red Devils had een bepaalde strategie wat betreft het nemen van strafschoppen, wat nogal eens voor discussie zorgde met de aanvaller, die tussen 2012 en 2015 actief was op Old Trafford en in zijn eerste jaar gelijk de landstitel veroverde.

Van Persie geeft in de UTD Podcast een inkijkje in de werkwijze van Van Gaal op trainingscomplex Carrington, waar de Nederlandse coach twee seizoenen werkzaam was. "Louis liet ons voor elke wedstrijd strafschoppen nemen op de training", graaft RVP in zijn geheugen. "Als de vaste nemer dan miste, was hij zijn plekje kwijt. Dan stond je ineens vijfde op zijn lijstje. Ik zei dan tegen Van Gaal: ‘Dus als ik één keer mis op de training, mag ik geen strafschoppen meer nemen? Sorry Louis, maar daar ben ik het echt niet mee eens. Ik heb nog nooit een strafschop gemist voor jou en nu kom je met deze regel?"

Volgens Van Persie wilde Van Gaal tijdens oefensessies van Manchester United de spanning van een echte wedstrijd nabootsen. "Op een gegeven moment miste ik een keer op de training. Toen keek ik gelijk naar Louis en zei: ‘Vertrouw me, ik neem gewoon die penalty als we er een krijgen.’ Hij zei toen gelijk: "Dat zullen we nog wel eens zien.’ Maar we kregen inderdaad een strafschop tijdens een wedstrijd, die ik ook benutte."

Strafschoppennemers moeten al een hoek hebben gekozen voordat ze aan de aanloop beginnen, geeft Van Persie als advies mee. "En blijf bij die hoek", benadrukt de oud-spits van onder meer Arsenal en Manchester United. "Op het laatste moment van gedachten veranderen, dat werkte gewoon niet voor mij. Ik heb volgens mij vier strafschoppen gemist in mijn loopbaan en heb er meer dan twintig benut. Bij al die vier missers ben ik op het laatste moment van gedachten veranderd. Dus doe dat niet, blijf gewoon bij je hoek", zo besluit Van Persie.