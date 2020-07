‘Ontwikkelingen in Engeland zetten deal met Ajax op losse schroeven’

Ben Chilwell wil door Leicester City op de transferlijst worden geplaatst, zo weet de Daily Mirror te melden. De 23-jarige linksback heeft namelijk zijn zinnen gezet op een overgang richting Chelsea, zo klinkt het. Chilwell beschikt bij the Foxes over een doorlopend contract tot 2024. De eveneens aan Manchester United gelinkte vleugelverdediger ziet zijn toekomst echter liggen bij de club van manager Frank Lampard, die naar verluidt een groot bewonderaar is.

Volgens bovengenoemd medium heeft de wens van Chilwell niets te maken met het feit dat Leicester City op de slotdag van het Premier League-seizoen plaatsing voor de Champions League misliep. Chelsea daarentegen verzekerde zich wel van een ticket voor het miljardenbal. De begeerde flankspeler heeft ook het EK van volgend jaar zomer in het achterhoofd. Chilwell denkt dat hij bij Chelsea meer kans maakt op een plaats in de definitieve EK-selectie van bondscoach Gareth Southgate.

EERSTE TRAINING ANTONY I From São Paulo to Amsterdam

Mocht Chelsea daadwerkelijk zaken willen doen met Leicester City, dan zal het met een flinke transfersom over de brug moeten komen. Volgens verschillende Engelse media hangt er een prijskaartje van circa zeventig miljoen euro om de nek van Chilwell. Lampard wist eerder al Hakim Ziyech en Timo Werner te strikken voor vele miljoenen, waardoor het afwachten is of the Blues bereid zijn om heel ver te gaan voor de linksback van de nummer vijf van afgelopen seizoen. De eigenaren van Leicester City voelen niet de noodzaak om Chilwell op korte termijn te verkopen.

Een en ander kan gevolgen hebben voor de vermeende interesse van Chelsea in Nicolás Tagliafico. Mundo Deportivo wist vorige week te melden dat Ajax een eerste bod van 25 miljoen euro had ontvangen voor de Argentijnse vleugelverdediger, wiens verbintenis in Amsterdam nog twee seizoenen doorloopt. Tagliafico zelf is klaar voor de stap naar een Europese topcompetitie. Lampard heeft nog tot begin oktober om zaken te doen met Ajax, want over ruim twee maanden sluit het tweede gedeelte van de transferperiode.