Aankoop van 10 miljoen wil doorbreken bij PSV: ‘Dat jaar heeft me erg geholpen’

Maximiliano Romero kwam tweeënhalf jaar geleden voor tien miljoen euro naar PSV. De spits slaagde er in eerste instantie echter niet om de verwachtingen in te lossen en vorig jaar zomer volgde op huurbasis een rentree bij zijn oude club Vélez Sarsfield. Romero is inmiddels terug in Eindhoven en hij hoopt na een seizoen met zeven treffers in de Argentijnse competitie nu wel belangrijk voor PSV te kunnen gaan worden onder de nieuwe trainer Roger Schmidt.

“Dat was belangrijk, omdat er een aantal zaken in mijn leven moest veranderen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Niet alleen fysiek. Ook in motivatie, concentratie en wat dingen extra. Omdat ik die zaken nodig heb op het veld. Dat jaar in Argentinië heeft me erg geholpen om sterker terug te keren naar Nederland.” Romero geeft aan dat er in zijn eerste jaar op Nederlandse bodem ‘veel aan de hand’ was, waarbij hij niet alleen doelt op het blessureleed waarmee hij te kampen had.

“Het was iets persoonlijks. Ik moest wennen aan de omstandigheden in Europa, heb geleerd van die tijd. Ik heb veel kunnen nadenken, mijn gedachten op een rijtje kunnen zetten.” De 21-jarige aanvaller hoopt nu echter een nieuwe fase in te kunnen gaan en hij wil ook bij PSV een impact gaan maken. Dat Schmidt graag met twee spitsen voorin wil spelen komt hem hierbij goed uit: “Dat is heel goed voor mij, veel beter.”

“Het geeft me natuurlijk meer kansen om te kunnen spelen en me te kunnen laten zien.” Dat hij hiervoor wel de concurrentie aan zal moeten gaan met Sam Lammers en Donyell Malen, ziet hij echter niet als een probleem: “We beginnen weer op nul. Of ik nu speel of op de bank zit, ik geef alles. Ik wil op een goede manier kunnen concurreren. Zonder blessures. Het wordt een mooie strijd, maar ik heb geen enkele rivaliteit richting hen. Helemaal nooit. We spelen voor dezelfde club, strijden aan dezelfde zijde.