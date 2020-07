Lautaro Martínez schiet frustratie van zich af met zeer fraai doelpunt

Internazionale heeft de thuiswedstrijd tegen Napoli in een overwinning weten om te zetten. I Nerazzurri wonnen in het Giuseppe Meazza met 2-0 van de nummer zeven van de Serie A door doelpunten van Danilo D’Ambrosio en Lautaro Martínez en nemen daardoor plek twee weer over van Atalanta. De treffer van de Argentijnse spits, die nog als bankzitter aan het duel moest beginnen, vormde een kwartier voor tijd het hoogtepunt van de wedstrijd.

Voorafgaand aan het treffen met Napoli wist Inter zich al verzekerd van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De bezoekers uit Napels hebben als winnaar van de Coppa Italia tegelijkertijd al een Europees ticket in handen, waardoor er eigenlijk weinig op het spel stond in het Giuseppe Meazza. Met Stefan de Vrij aan de aftrap begon Inter goed aan het duel, want al na elf minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord.

Na een verre voorzet ving Cristiano Biraghi de bal op, waarna hij Danilo D'Ambrosio voor het doel vond. De geboren Napolitaan schoot raak en het was al de zevende keer dat Inter met zijn eerste schot op doel meteen tot scoren kwam, het hoogste aantal in de hele Serie A. Na de openingstreffer ontspon zich een vermakelijke eerste helft, met de nodige kansen over en weer. Lorenzo Insigne en Matteo Politano zorgden voor gevaar namens de bezoekers, al werd een poging van laatstgenoemde op fraaie wijze gekeerd door Inter-doelman Samir Handanovic. Diens collega Alex Meret voorkwam op slag van rust de 2-0 van Marcelo Brozovic.

De eerste mogelijkheid na rust kwam op naam van Romelu Lukaku, maar opnieuw bracht Meret redding. De Belgische spits had met 68 minuten op de klok nog een grotere kans kunnen krijgen, alleen verzuimde Biraghi de bal breed te leggen en schoot hij ongecontroleerd naast. Een kwartier voor tijd bracht de voor Alexis Sánchez in het veld gekomen Martínez de beslissing. Hij pikte de bal ter hoogte van de middenlijn op en schoot na een dribbel van grote afstand raak, wat zijn derde treffer sinds de hervatting van de Serie A betekende. Inter sluit de competitie komend weekend af met een direct duel om de tweede plaats met Atalanta, terwijl Napoli op de slotdag Lazio ontvangt.