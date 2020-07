‘Wending rond Ajax-doelwit Höjbjerg na eerder geaccepteerd bod van 28 miljoen’

Niet Everton, maar Tottenham Hotspur lijkt aan de haal te gaan met Pierre-Emile Höjbjerg. Sky Sports meldt dinsdagavond dat de eveneens aan Ajax gelinkte middenvelder op weg is naar the Spurs. Voorlopig ligt er in de onderhandelingen met Southampton een bod van zeventien miljoen euro, terwijl er tevens gesproken wordt over het betrekken van Kyle Walker-Peters in een overeenkomst.

Verschillende Engelse media, onder wie de Daily Mail, de London Evening Standard, Talksport en de Southern Daily Echo, meldden vorige week dat Southampton een bod van 28 miljoen van Everton op Höjbjerg had geaccepteerd. Southampton taxeerde de 24-jarige middenvelder op een vergelijkbaar bedrag, waardoor het aannemelijk leek dat hij naar Liverpool zou verkassen. Een dag later kwam de Daily Telegraph echter met het bericht dat Höjbjerg zelf zijn zinnen zou hebben gezet op een overstap naar Tottenham.

Het betekende een forse tegenvaller voor Everton én Southampton, omdat Tottenham voorlopig met een aanzienlijk lager bedrag op de proppen komt. The Saints hebben door de uitgesproken voorkeur van Höjbjerg én zijn tot 2021 lopende contract weinig andere keuze dan aan de onderhandelingstafel plaats te nemen met Tottenham. Daar wordt ook gesproken over Walker-Peters, die vorig seizoen al op huurbasis in Southampton speelde. De club uit het zuiden van Engeland wil hem graag definitief inlijven, mits dat voor de juiste prijs kan. Ook Ryan Fredericks van West Ham United is in beeld bij Southampton en hij zou een alternatief kunnen vormen voor Walker-Peters. In dat geval lijkt het aannemelijk dat Tottenham met een hoger bedrag voor Höjbjerg zal moeten komen.

Ajax lijkt hoe dan ook kansloos in de strijd om Höjbjerg, die eerder al zijn voorkeur zou hebben uitgesproken om in de Premier League actief te blijven. Er werd in eerste instantie gemeld dat Southampton een bedrag van veertig miljoen wilden overhouden aan Höjbjerg, die weigerde om zijn tot 2021 lopende contract te verlengen en derhalve verkocht mag worden. Om dezelfde reden werd onlangs zijn aanvoerdersband afgenomen.