Borussia Mönchengladbach beloont supporter om opmerkelijke reden

Borussia Mönchengladbach wil een fan belonen die op televisie weigerde de naam van aartsrivaal 1. FC Köln uit te spreken. Dat maakte de Bundesliga-club dinsdag bekend. De weigering om het juiste antwoord te geven, kostte de kandidaat uiteindelijk de uitschakeling in een televisie-quiz.

In een quiz van de Duitse zender ARD werd de supporter gevraagd welk team in 2018/19 kampioen was geworden in de 2. Bundesliga. De kandidaat wist weliswaar dat het 1. FC Köln was, maar antwoordde: ‘Nee, die naam spreek ik niet uit’. Op die manier liet de fan van die Fohlen uiteindelijk een mooie geldprijs schieten.

Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden. Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor @flatex und wir hätten da was für dich... ?? https://t.co/wqwbRJfvZU — Borussia (@borussia) July 28, 2020

“Dit voorbeeldig gedrag moet beloond worden”, maakte Borussia Mönchengladbach via sociale media bekend. “Beste kandidaat, neem alsjeblieft contact met ons op. Wij en onze hoofdsponsor (online broker Flatex, red.) hebben iets voor jou.”

De weigering om te antwoorden kostte de kandidaat weliswaar de uitschakeling, al nam hij toch nog 2.500 euro mee naar huis. “Als Mönchengladbacher zal ik die naam nooit noemen, voor geen geld ter wereld”, verklaarde de trouwe supporter.