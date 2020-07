Dinsdag, 28 Juli 2020

FC Twente gaat de komende weken los op de transfermarkt

Lazio is in gesprek met David Silva, die met een aflopend contract is vertrokken bij Manchester City. De Spaanse middenvelder wordt tevens in verband gebracht met Al-Ahli Dubai, Al-Nasr Dubai, Inter Miami en Valencia. (AS)

De gesprekken tussen Sevilla en Olympique Marseille over Maxime Lopez zijn de afgelopen dagen geïntensiveerd. Monchi, technisch directeur bij de Spaanse club, is een groot fan van de middenvelder, die twaalf miljoen euro moet kosten. (Estadio Deportivo)

FC Twente wil in ieder geval nog twee centrumspitsen, een vleugelspits, een aanvallende middenvelder en misschien nog verdedigers aantrekken. De club hoopt elke week een of twee spelers te kunnen halen. (TC Tubantia)

Arsenal en Real Madrid naderen een overeenkomst over het verlengen van de huurdeal van Dani Ceballos. Er bestaat relatief weinig belangstelling voor de middenvelder, waardoor er is ingestemd met een nieuwe huurperiode in Noord-Londen. (AS)

Michy Batshuayi heeft besloten dat hij Chelsea deze zomer definitief wil verlaten. De spits is in ieder geval niet van plan om terug te keren naar België of om bij West Ham United aan de slag te gaan. (Foot Mercato)